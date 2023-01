Enna: partecipazione alla proiezione del docufilm “Invisibili”

Proiettato ieri ad Enna al Federico II Palace Hotel, durante un incontro organizzato dal gruppo “Resistenti di Enna” in collaborazione con alcuni movimenti e associazioni, “Invisibili”, docufilm prodotto da Playmastermovie e diretto da Paolo Cassina che tratta il tema degli eventi avversi da vaccino con approfondimenti medici e giuridici sul tema.

Prima della proiezione è stato dato spazio alla testimonianza di un docente ennese che, qualche settimana dopo la somministrazione del vaccino anti Covid avvenuta nel marzo del 2021, ha iniziato a manifestare sanguinamenti ed ecchimosi vari nel corpo. Dopo vari accertamenti gli è stata riscontrata una grave piastrinopenia, problema che, ha raccontato il docente, tra alti e bassi tuttora persiste.

Al dibattito, moderato da Erika Bengasi, hanno preso parte il medico di IppocrateOrg e psicoterapeuta Rosalia Billeci e il pediatra Franco D’Urso. Tra gli argomenti trattati, anche quello relativo alla mancanza di assistenza da parte delle istituzioni nei confronti di coloro i quali hanno subito reazioni avverse ai vaccini.

“Abbiamo visto che c’è stata una risposta positiva da parte delle persone, vaccinati e non – ha commentato Erika Bengasi del gruppo ‘Resistenti di Enna’ al termine dell’incontro -. Questo tipo di incontri non vogliono essere dei manifesti no vax, ma semplicemente un’occasione per riflettere e dibattere su quello che realmente accade”.