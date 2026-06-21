Enna: partecipato incontro a Pergusa su cultura, religione, turismo e devozione

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Si è svolto giovedì scorso, al Centro culturale Proserpina di Pergusa, l’incontro dal titolo “Cultura, religione, turismo e devozione”.

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L’iniziativa ha registrato interesse e una buona partecipazione di pubblico, offrendo un momento di confronto sul rapporto tra patrimonio culturale, tradizioni religiose, turismo e devozione popolare.

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All’incontro sono intervenuti il dott. Mauro Alerci, la dott.ssa Luisa Gardali dell’Associazione Guide Turistiche di Enna, l’avv. Anna Vasquez e la dott.ssa Adriana Cianciolo.