Enna: parte la pulizia lungo la battigia del Lago di Pergusa

Ieri mattina armato di rastrello, di guanti e sacchi per la raccolta differenziata il responsabile della Riserva di Pergusa del Libero Consorzio Comunale di Enna, Antonio Aveni, accompagnato dai due dipendenti in forza nel servizio, hanno avviato un’operazione di pulizia per togliere i rifiuti abbandonati sulla battigia del lago di Pergusa. Sono state rimosse cartucce, lattine, vetro e 7 pneumatici.

“Si tratta di un primo intervento- ha specificato Aveni – che avrà una cadenza settimanale fino a quando le condizioni metereologiche lo consentiranno. Grazie alla presenza di un nostro dipendente assegnato alla Riserva e di un’altra unità prestata dall’Esa sarà ripulito nell’arco di pochi mesi l’intero anello lacustre dai rifiuti che, oltre a creare danno all’ecosistema, non sono certamente un buon biglietto da visita per quanti si recano nell’area pergusea. Provvederemo a smaltire anche il materiale ferroso, residuo della vecchia draga, rimasto in loco”.

Più difficile sarà la raccolta dei piattelli, parecchie centinaia, abbandonati ai lati del lago fin da quando venivano utilizzati per gli sport di tiro a fucile. I piattelli sono, infatti, frantumati in piccolissimi pezzi tanto da impedirne una facile rimozione. Tanto ancora resta da fare ma l’importante è avere avviato anche se a piccoli passi questa attività che, nel giro di poco tempo, contribuirà a liberare il lago da oggetti inutili e dannosi.