Enna, parole e musica all’Urban Center: Elena Guerriero presenta “Il passo dell’anima”

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C’è chi la musica la vive sul palco e chi, invece, la costruisce giorno dopo giorno dietro le quinte. Questo è il profilo di Elena Guerriero, ma da qualche tempo, la personal manager ha scelto di farsi sentire con la voce della scrittura. Domenica 29 novembre alle 18:00 presso l’Urban Center di Enna, presenterà il suo secondo libro, “Il passo dell’anima”, pubblicato da Algra Editore.

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L’appuntamento arriva dopo la presentazione ufficiale del 12 novembre alla Feltrinelli di Catania. L’organizzazione è de Gli Eclettici Associazione Spettacoli Aps – Ets, con il patrocinio del Comune di Enna e la collaborazione di Mondadori Bookstore.

Il pubblico potrà dialogare direttamente con l’autrice e ripercorrere con lei le tappe di un cammino umano e professionale fuori dal comune.

Altoatesina di nascita e siciliana d’adozione, Elena Guerriero è da anni la personal manager di Carmen Consoli, e ha attraversato da protagonista silenziosa la grande musica italiana e internazionale. Alla passione per la musica ha affiancato col tempo il bisogno di trasmettere emozioni attraverso le parole. Così nel 2024 è nata “L’alchimia di un’anima in viaggio”, la sua prima raccolta di poesie e pensieri, portata in tour in tutta Italia.

“Il passo dell’anima” segue un percorso diviso fra le radici e gli orizzonti nuovi. Da una parte ci sono le montagne dove l’autrice è nata e cresciuta e che custodisce gelosamente dentro di sé. Dall’altra ci sono i percorsi fatti e le vette ancora da scalare, una metafora che tiene assieme ragione e cuore, in cui i passi diventano la misura della vita e la fatica, le cadute e il fiato corto, concorrono a determinare quella voglia di andare sempre un po’ più su. Il messaggio che attraversa il libro è che ogni passo ha un significato e che ogni incontro lascia un insegnamento.

A guidare la conversazione sarà il moderatore Massimiliano Perna. A fare da sottofondo alle parole ci saranno il violino di Emilia Belfiore e la chitarra di Ivano Tornello, mentre Gli Eclettici leggeranno alcune poesie e alcuni pensieri tratti dal volume. Il risultato sarà un incontro in cui letteratura e musica si parlano, proprio come nella vita dell’autrice.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Al termine dell’incontro Elena Guerriero firmerà le copie del libro.

Fabio Marino