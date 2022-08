Enna: Parisi e Devlin i candidati del M5S alle regionali

Sono state presentate questo pomeriggio le liste dei candidati provinciali del Movimento 5 Stelle che correranno alle prossime elezioni regionali.

“Si tratta – dice il referente siciliano per il M5S e candidato alla presidenza delle Regione Nuccio Di Paola – di liste che sono un mix di esperienza, enorme entusiasmo e una gran voglia di lavorare duramente per cambiare la Sicilia e dare prospettive di un futuro migliore a tutti. Con noi in campo, oltre ai deputati uscenti, ex sindaci, consiglieri comunali e tanta gente attiva nei vari territori”.

Presentato pure il listino del presidente dove figurano i deputati regionali uscenti Di Paola, Campo, De Luca, Marano, Di Caro, Schillaci e Pasqua.

I candidati in provincia di Enna sono Angelo Parisi e Anne Ellen Devlin.