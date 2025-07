Enna: parcheggi sulla Panoramica, comitato si congratula con l’amministrazione comunale

PUBBLICITÀ

Il comitato “Enna una città vivibile, libera dalle macchine”, si congratula per l’istituzione di nuovi parcheggi siti nella parte alta della strada panoramica.

“Siamo felici che, finalmente, si sta mettendo in campo uno sforzo per dare ordine al tema più importante per una comunità urbana, ossia la viabilità – dice Livio Dottore tra i fondatori del comitato -. Abbiamo appreso con gioia la notizia di utilizzare la parte alta della panoramica come parcheggio per circa 150 macchine, per un periodo provvisorio di due anni. Siamo del parere che questa ottima boccata d’ossigeno non è risolutiva per la problematica traffico e parcheggi nella nostra città, ma rappresenta già un punto di partenza, in attesa che venga preso in considerazione nella sua interezza la nostra proposta di piano traffico”.

“ Nel frattempo, in vista di immediati eventi in centro storico, auspichiamo la chiusura del traffico e divieto di parcheggio fino a fine manifestazioni, e che il servizio di navette sia esteso anche ad altri stalli, oltre il Pisciotto, come già accaduto in occasione del venerdì santo, e che tali ordinanze siano messe a conoscenza alla cittadinanza con una comunicazione giornaliera martellante e chiara, attraverso tutti i canali possibili, in modo da non creare equivoci, confusione e scombussolamenti agli automobilisti” aggiunge Vito Giunta, altro componente del comitato.

Il piano traffico per svuotare Enna, i suoi monumenti e gli angoli più suggestivi dalle tante, troppe macchine è la proposta del comitato che si sta facendo promotore di una raccolta di firme per chiedere all’amministrazione comunale di rivedere il piano di viabilità utilizzando possibili parcheggi, come già avviene al Pisciotto. Secondo il comitato potrebbero crearsi altri stalli, a partire da Enna Bassa, con 2 stalli esistenti e mai utilizzati per questi fini, iniziando a scremare il traffico che giornalmente, con un sistema ad imbuto, va ad intasare la parte alta della città, e come quelli di piazza Europa e del piazzale antistante il cimitero, ad Enna alta, e, ampliare quello del Pisciotto per trasportare velocemente e agevolmente i cittadini e i turisti nei vari punti della città resa finalmente vivibile, compresa la zona del viale Diaz e viale IV novembre.

Il progetto completo prevede anche l’istituzione di parecchie aree di parcheggio riservate ai residenti in tutte le zone della città, Enna Bassa compresa, e tanti altri accorgimenti volti ad una migliore fruizione degli spazi cittadini, compresa una proposta di collaborazione con le forze dell’ordine.