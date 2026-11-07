Enna: Paolo Di Marco nuovo presidente della Consulta Provinciale degli Studenti

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La comunità scolastica di Leonforte esprime nuovamente il presidente della Consulta provinciale degli studenti di Enna (CpS) Paolo Di Marco.

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A sottolineare il risultato sono i Giovani Democratici della provincia di Enna, che in una nota esprimono soddisfazione per la nuova presidenza. Nella dichiarazione viene evidenziato anche il lavoro svolto dalla Federazione degli Studenti – Rete degli Studenti Medi di Leonforte e della provincia di Enna nell’ambito della rappresentanza studentesca.

Il nuovo presidente rappresenterà gli studenti della provincia di Enna al Coordinamento Regionale delle Consulte Studentesche e sarà chiamato a confrontarsi con le istituzioni sulle questioni che riguardano il mondo della scuola: «Nel suo nuovo ruolo rappresenterà tutte le studentesse e tutti gli studenti della provincia di Enna al Coordinamento Regionale delle Consulte Studentesche, facendosi portavoce delle loro esigenze, delle loro idee e delle loro battaglie. Sarà inoltre un punto di riferimento nel dialogo con le istituzioni, interfacciandosi con esse a nome e per conto degli studenti del nostro territorio».

I Giovani Democratici attribuiscono il risultato anche all’attività svolta nelle scuole dalla propria organizzazione, sottolineando l’importanza della partecipazione e della rappresentanza studentesca: «Si tratta di un ottimo risultato che testimonia, nuovamente, la qualità del lavoro svolto dalla nostra organizzazione e la capacità di costruire, all’interno delle scuole e tra gli studenti, percorsi di partecipazione, rappresentanza e protagonismo studentesco».

Infine, gli auguri al nuovo presidente: «A Paolo vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio che possa rappresentare al meglio le istanze e le aspirazioni di tutte le studentesse e gli studenti della provincia di Enna».