Enna: Panoramica, Sindaco e maggioranza chiedono il commissariamento dell’opera

I gruppi consiliari di maggioranza in Consiglio Comunale ad Enna, in merito alla mancata partecipazione alla riunione indetta dal Commissario del Libero Consorzio comunale Girolamo Di Fazio, evidenziano di “aver comunicato, unitamente al Sindaco, la determinazione a non parteciparvi, avendo preso atto di taluni atteggiamenti messi in atto dal stesso Commissario di scarso rispetto istituzionale nei confronti del Consiglio Comunale, avendo disertato la seduta del 23 febbraio, in cui si sarebbe trattata anche la questione oggetto della riunione, ma anche per la conclamata inadeguatezza dell’impegno profuso per la definitiva realizzazione dei lavori della S.P. 28”.

“Appare, infatti, appena il caso di evidenziare che – comunicano il Sindaco Maurizio Dipietro e i gruppi consiliari di maggioranza – a più di tredici anni dal primo crollo, di cui gli ultimi due anni e sei mesi sotto la gestione dell’attuale Commissario, il Libero Consorzio Comunale di Enna si trova al punto di partenza, nonostante le rassicurazioni che lo stesso Commissario e l’Assessore Falcone avevano dato al Consiglio Comunale nel corso della seduta del 6 giugno 2021”.

“Nel riconfermare, pertanto, le ragioni che ci hanno portato a non partecipare all’incontro – concludono – ribadiamo la posizione già espressa da questa maggioranza, in uno all’amministrazione comunale, ovvero il commissariamento dell’opera per garantirne la celere esecuzione”.