Enna: Panathlon Club, 3 nuovi soci e tante attività in cantiere

Il Panathlon di Enna entra in piena attività dopo il passaggio della campana con Marco Alvano alla presidenza del club service sportivo. Un programma ricco di tante attività in cantiere per il 2024 è stato presentato ai soci in occasione degli auguri di Pasqua con le loro famiglie.

Al plauso per le tante partecipazioni a manifestazioni sportive delle società ennesi di varie discipline con tanti partecipanti che hanno arricchito il panorama atletico della provincia, si sono aggiunti i complimenti agli atleti soci del Panathlon di Enna ancora in attività nella categoria master, e un’ovazione particolare per la riconferma di Roberto Pregadio come Governatore del Distretto per il triennio 2024/2027.

Un’altra preziosa risorsa del club di Enna sarà ancora valorizzata non solo a livello regionale tra i vari club siciliani ma in un ambito nazionale per lo scambio di idee e di esperienze. Gite, trasferte per seguire eventi e sportivi anche a carattere nazionale in programma in Sicilia saranno comunicate ai soci per un’attiva partecipazione alle iniziative del Panathlon di Enna.

Infine la presentazione dei nuovi soci ammessi al Panathlon, nelle persone di Massimo Vicari per il calcio (Catenanuova, Pro Pietrina, Nissoria, RC81, Enna), Giuseppe Lattuca per il calcio (Enna, RC 81, San Sebastiano, Calcio a 5 ASDC Ennese) e Carmelo Paternicò per il basket (arbitro internazionale, 764 gare in serie A record assoluto, 32 finali scudetto record assoluto, 454 gare in euroleague, 148 gare in eurocup, finale eurocup 2016, finale eurocup 2021, play off eurolega dal 2014 al 2023).

Presente alla serata lo staff tecnico dirigenziale della SIAZ Basket con Giacomo Genovese, direttore generale e responsabile area tecnica (nel 2005 assistente allenatore di coach Carlo Recalcati nella nazionale sperimentale), Davide Ceccato, capo allenatore e responsabile del settore giovanile (già Capo Allenatore giovanili Passalacqua RG serie A1 F), oltre a Giulio Ferrari e Leonardo Giunta, atleti 2009 e convocati nell’accademy del Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallacanestro.