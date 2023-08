PUBBLICITÀ

Un palo della luce è caduto stamattina in Via Santa Venera a Enna alta, nei pressi della scuola Fundrisi. Tanto spavento ma, a quanto si apprende, non si registrano danni a persone, coinvolte solamente due autovetture in sosta.

Si stanno cercando di capire le cause della caduta, probabilmente dovuta all’usura del tempo. Il palo era posizionato nella parte centrale della piazzetta.