Enna: pallamano, l’Orlando Haenna ospita il Messina

L’Orlando Pallamano Haenna domani, sabato 23 gennaio, al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa con inizio alle ore 18,30 ospita il Messina. La gara si gioca a porte chiuse in base alle normative anticovid, ma sarà possibile seguirla sulla pagina Facebook della società.

Il match in pratica è uno scontro salvezza visto che si affrontano le ultime due squadre in graduatoria. I gialloverdi padroni di casa la scorsa settimana sempre tra le mura amiche hanno conquistato il primo punto stagionale contro il Cus Palermo. I peloritani invece si trovano ancora a quota zero in classifica e sabato scorso hanno perso per 41-19 sul campo della capolista Lanzara.

“Non possiamo nasconderci questa è una gara da vincere assolutamente – commenta il Dirigente della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – i ragazzi in settimana si sono allenati agli ordini del tecnico Luca Giummulè con grande concentrazione e siamo sicuri che Santiago Ancheta in questa seconda parte del campionato ci darà un contributo importante per conquistare i punti che servono per la salvezza”.