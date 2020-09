Enna: pallamano, buon test per l’Haenna con il Cus Palermo

Continua l’avvicinamento della Orlando Pallamano Haenna all’inizio del campionato di Serie A2 di Pallamano Maschile con gli ennesi che nel Girone C esordiranno il 10 ottobre sul campo del Ragusa. Nella serata di ieri i gialloverdi, allenati dal tecnico Luca Giummulè, al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa hanno sostenuto un altro interessante allenamento congiunto contro il Cus Palermo di Ninni Aragona e Gianni Tornambè che dovrebbe essere uno dei protagonisti del Girone C del prossimo torneo di A2. La Orlando Pallamano Haenna ha chiuso il test vittoriosa per 35-32. Ormai perfettamente integrati i giovani licatesi Alessandro Florio e Davide Munda, mentre il portiere Giovanni Passarello ha portato esperienza.

“Sono molto soddisfatto della prova dei miei ragazzi – ha commentato il coach Giummulè – ancora c’è non poco da lavorare. Ma ad ogni modo siamo sulla buona strada”.

La preparazione per la Orlando Pallamano Haenna continuerà con altri test. Sempre al Palazzetto dello Sport il prossimo 26 settembre con inizio alle 17,30 allenamento congiunto con l’Aretusa Siracusa, mentre l’1 ottobre alle 19,30 contro il Mascalucia. Gli allenamenti congiunti si disputeranno a porte chiuse secondo le disposizioni impartite con il decreto anti pandemia.