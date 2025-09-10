Enna, pallamano: allenamenti congiunti tra Orlando Haenna, Girgenti e Kavallieri Malta

PUBBLICITÀ

Da venerdì 12 a domenica 14 settembre la Orlando Pallamano Haenna al palazzetto dello sport di Enna bassa disputerà degli allentamenti congiunti con i maltesi del Kavallieri Malta e il Girgenti.

E sempre nei tre giorni la formazione femminile maltese sarà impegnata in allenamenti congiunti contro le formazioni siciliane dell’Halikada Licata e Top Five Acireale.

Quindi la città di Enna oltre ad iniziare a scaldare i motori per l’avvio del campionato di serie A Silver, inizia timidamente a respirare nuovamente l’aria del movimento femminile e che tra la fine degli anni 90 e l’inizio del terzo millennio tante soddisfazioni ha regalato a tutto lo sport provinciale con la vittoria di due scudetti ed altrettante coppe Italia.

“Con uno sforzo organizzativo non indifferente abbiamo cercato di organizzare questa tre giorni in vista dell’inizio del torneo di Serie A Silver – commenta il vice presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – e nello stesso tempo avremo il piacere di assistere anche a degli interessanti allenamenti congiunti di pallamano femminile”.

Questo il programma completo degli allenamenti congiunti: 12 settembre ore 18,30 Kavalleri-Orlando Pallamano Haenna (M), 13 settembre ore 11 Kavalleri-Halikada (F), 13 settembre ore 16 Kavalleri-Girgenti (M), 13 settembre ore 17,30 Orlando Pallamano Haenna-Girgenti (M), 13 settembre ore 19 Kavalleri-Orlando Pallamano Haenna (M), 14 settembre ore 11 Kavalleri-Top Five.