Enna: pallamano, al palazzetto dello sport il “Torneo delle Provincie”

Il “Torneo delle Provincie” di pallamano, organizzato dalla Figh, si svolgerà oggi e domani presso il Palazzetto dello Sport di Enna Bassa.

“Nel weekend – dichiara l’assessore alle attività produttive, Nico De Luca – ospiteremo circa 160 atleti che essendo tutti minori, saranno accompagnati dalle famiglie. Un indotto economico niente male per le attività commerciali ennesi. Una ragione in più per sostenere come amministrazione questo evento sportivo”.

“Si tratta di un importante evento che produce turismo sportivo, riempie hotel, bar e ristoranti – commenta l’assessore allo sport Rosalinda Campanile – ma lo sport va sostenuto soprattutto per l’importanza che ha nella crescita dei bambini, ragazzi e pure adulti. Enna ha numeri altissimi di partecipazione alle discipline sportive e l’amministrazione riserva la giusta attenzione a sostegno di iniziative come questa. Un ringraziamento al presidente regionale della Federazione italiana gioco Handball, Sandro Pagaria, e a tutti coloro che si dedicano con passione a questo sport”.

“La porta dell’amministrazione è sempre aperta – aggiunge il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro – al sostegno degli eventi sportivi che facciano diventare Enna punto di interesse regionale per lo sport, come dimostrato dal grande impegno messo in campo in questi anni dalla mia amministrazione in tema di infrastrutture sportive”.

“Vista l’importanza dell’evento – dichiara l’assessore alla viabilità, Biagio Scillia – e il numero di presenze che si registreranno in città, sarà messo a disposizione dei giovani atleti un pullman che accompagnerà i giovani atleti. Ciò non solo per dimostrare l’attenzione e l’interesse che l’amministrazione ha nei confronti di iniziative come questa, ma anche per non appesantire il traffico veicolare nella parte bassa della città”.