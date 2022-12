Enna: palestra Scuola Santa Chiara, trovata una soluzione momentanea

Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro tra l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Enna Francesco Alloro, la preside dell’Istituto Comprensivo “Santa Chiara” Prof.ssa Maria Concetta Messina e una delegazione dei rappresentanti dei genitori dei bambini, durante il quale le parti si sono confrontate in merito alla problematica che riguarda l’attività di educazione fisica dei bambini del plesso, in assenza di una palestra agibile.

L’assessore Alloro, che ha sollecitato l’incontro, ha informato le parti dell’attività progettuale che il Comune sta mettendo in campo per dotare la scuola di una palestra agibile e dotata di tutti i servizi necessari.

Tuttavia, nelle more che questo avvenga, l’amministrazione ha offerto alla preside e ai rappresentanti dei genitori la possibilità di far svolgere ai bambini le ore di educazione fisica presso la palestra di Valverde, mettendo a disposizione uno scuolabus che li porti dal plesso Santa Chiara a Valverde nelle ore di educazione fisica.

La soluzione, condivisa anche con l’assessore alla pubblica istruzione Rosalinda Campanile, è stata accolta con favore da parte della preside Messina e dei rappresentanti dei genitori. Pertanto, nelle prossime settimane, amministrazione e uffici saranno a lavoro per organizzare questo servizio, in sinergia con la preside Messina, in modo tale da consentire ai bambini del plesso Santa Chiara di poter finalmente svolgere le ore di educazione fisica nel migliore dei modi.

Soddisfazione per la soluzione trovata è stata espressa dal sindaco Maurizio Dipietro e dai rappresentanti dell’amministrazione comunale, in particolare dall’assessore Francesco Alloro che si è detto “contento che si possa lavorare a questa soluzione e che lo si possa fare in un clima di grande collaborazione tra le parti. Chiaramente – ha poi concluso Alloro – consideriamo questa una soluzione tampone, dal momento in cui rimane massimo l’impegno dell’amministrazione di riqualificare la palestra di Santa Chiara e di farlo tempestivamente”.