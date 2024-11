Enna: “Pain Management”, convegno sul dolore all’Umberto I

PUBBLICITÀ

È iniziato oggi e finirà domani, sabato 23 novembre, presso la Sala Mingrino dell’Ospedale Umberto I, il convegno sul dolore, dal titolo Pain Management, rivolto a medici e infermieri.

Il direttore scientifico dell’evento, a cui parteciperanno relatori provenienti dall’intero territorio nazionale, è la dottoressa Emilia Lo Giudice, che dirige la Unità Operativa di Terapia del Dolore dell’Umberto I; la segreteria scientifica è costituita dalle dottoresse Lucia Angelini, Giuliana Arena, Jessica Naimo, Teresa Puglisi e Marilina Schembari.

“Il dolore cronico rappresenta una problematica di grande rilevanza sia a livello individuale con un impatto significativo sulla qualità della vita, sia a livello sociale con ripercussioni gravi sulla collettività. È necessaria, quindi, l’implementazione dei servizi del sistema sanitario per la diagnosi e la cura del dolore”, spiega Emilia Lo Giudice.

“La natura complessa e multifattoriale del dolore cronico coinvolge aspetti fisici, psicologici e sociali che richiedono spesso un approccio multidisciplinare e una conoscenza delle possibili opzioni terapeutiche. La figura dell’algologo, non sempre da tutti conosciuta, è cruciale in una equipe multidisciplinare sia nella diagnosi del tipo di dolore che nel trattamento dello stesso”.

Il convegno si propone lo scopo di fornire ai partecipanti una panoramica completa con la presenza di numerosi e qualificati specialisti che tratteranno i diversi tipi di dolore; successivamente, si parlerà dei diversi trattamenti terapeutici aggiornati alle più recenti acquisizioni scientifiche e cliniche nel campo della terapia del dolore.

“Saranno oggetto di aggiornamento, pertanto – prosegue la dottoressa Lo Giudice – il dolore cronico benigno come quello muscolo scheletrico da artrosi, il dolore radicolare da ernia del disco, il dolore da nevralgia posterpetica, il dolore orofacciale, il dolore pelvico, il dolore cronico postchirurgico e il dolore oncologico. Gli esperti del dolore di fama nazionale e internazionale ci parleranno di tutte le tecniche utili per il trattamento del dolore, iniziando con la terapia medica ad ampio spettro compreso l’uso della cannabis terapeutica e proseguendo con le tecniche più innovative mininvasive (radiofrequenza a caldo, radiofrequenza a freddo, discectomia, cifoplastica, pens, ozonoterapia, stimolazione midollare, stimolazione gangliare, stimolazione nervi periferici, ecc). Saranno inoltre organizzate nell’ultima giornata le sessioni pratiche sulle metodiche ecografiche, che ormai sono procedure indispensabili sia per la diagnosi del dolore che per il trattamento dello stesso, e delle sessioni pratiche sulla realtà virtuale”.

Il Direttore della UOC Anestesia e Rianimazione, dott Ezio De Rose, il prof. Massimiliano Sorbello, presidenti del convegno, e la dott.ssa Emilia Lo Giudice ringraziano per il patrocinio e la collaborazione la Direzione Aziendale, composta dal direttore generale Mario Zappia, dal direttore sanitario Emanuele Cassarà e dal direttore amministrativo Alessandro Mazzara, “molto sensibili all’argomento dolore e alla sua rilevanza nell’assistenza sanitaria di qualità”.

“Un ringraziamento particolare – sottolinea Emilia Lo Giudice – va all’Università Kore, al presidente prof. Cataldo Salerno, al prof. Paolo Scollo e al prof. Massimiliamo Sorbello per la preziosa condivisione dell’evento formativo. Un ringraziamento a tutti gli enti che hanno patrocinato l’evento, all’ASP di Ragusa e al suo direttore, all’Assessore dott.ssa Giovanna Volo, a Federdolore e al suo presidente Dott. Consoletti, all’Ordine dei medici di Enna e al suo presidente Dott. Renato Mancuso, alla Gimdo e al suo presidente, dott. Carmelo Costa”.