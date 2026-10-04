Enna, Ottobre Rosa e prevenzione del tumore al seno: l’arte come strumento di sensibilizzazione

PUBBLICITÀ

In occasione dell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno, l’Associazione Italiana Donne Medico – sezione di Enna aderisce a un’iniziativa artistica realizzata nell’ambito del progetto Urban Street Art Sicily, in collaborazione con Legodisabina.

PUBBLICITÀ

Per il terzo anno consecutivo è stata realizzata una locandina dedicata al tema della prevenzione, attraverso la quale l’arte diventa strumento di comunicazione e sensibilizzazione. Il messaggio scelto è “Non aspettare di sentire qualcosa”, accompagnato dall’invito alla prevenzione e dalla frase “Anche il silenzio merita attenzione”.

A spiegare il significato dell’iniziativa è Rosalinda Vitali, presidente dell’Associazione Italiana Donne Medico di Enna, che sottolinea come il lavoro artistico rappresenti anche la condizione di equilibrio e fragilità vissuta durante la malattia.

«Ci è sembrato giusto, come Associazione Italiana Donne Medico, poter affiancare questo bellissimo lavoro – spiega Vitali –. Ci ha molto colpite questo stare in bilico all’interno di una malattia che può incidere profondamente sugli affetti e sulla conduzione di una vita serena».

L’iniziativa punta così a mantenere alta l’attenzione sull’importanza della prevenzione del tumore al seno, utilizzando il linguaggio dell’arte per veicolare un messaggio rivolto alla comunità.