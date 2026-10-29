Enna, otto progetti di servizio civile per scuole e Protezione civile

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Il Libero Consorzio Comunale di Enna ha sposato l’iniziativa dell’associazione socioculturale degli Erei diventando ente accogliente per la realizzazione di otto progetti di servizio civile destinati alle scuole provinciali e alla Protezione civile. Ad annunciarlo è il presidente del Libero Consorzio, Piero Capizzi, assieme al consigliere delegato Giuseppe Castello.

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I sette progetti rivolti agli istituti scolastici prevedono il coinvolgimento di giovani volontari che potranno affiancare i docenti di sostegno nelle attività di supporto e inclusione, favorendo la partecipazione degli studenti alla vita scolastica e contribuendo a creare ambienti educativi sempre più accoglienti e attenti ai bisogni di tutti.

Presentato anche un progetto dedicato alla Protezione Civile, con l’intento di valorizzare il ruolo dei giovani nelle attività di sensibilizzazione, prevenzione e promozione della cultura della sicurezza e della solidarietà sul territorio.

“Abbiamo accolto la proposta dell’associazione degli Erei perchè riteniamo che i progetti rivolti agli studenti delle scuole superiori rappresentino un’importante opportunità per promuovere l’inclusione, la partecipazione attiva e il senso di responsabilità delle nuove generazioni. Il nostro obiettivo – spiega Capizzi – è coinvolgere i giovani in percorsi che li rendano protagonisti della vita della comunità, valorizzandone le idee, le competenze e la capacità di contribuire al bene comune. Protezione civile non significa soltanto intervenire nelle situazioni di emergenza, ma soprattutto diffondere la cultura della prevenzione, della sicurezza e della solidarietà. In questo percorso, i giovani possono svolgere un ruolo fondamentale, diventando promotori di consapevolezza e sensibilizzazione all’interno delle scuole, delle famiglie e del territorio. Attraverso queste iniziative intendiamo favorire una maggiore conoscenza dei rischi, dei comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza e dell’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini”.

L’iniziativa complessiva punta a rafforzare la collaborazione tra istituzioni, scuole e realtà impegnate nel sociale, creando nuove opportunità di partecipazione attiva per i giovani e offrendo risposte concrete alle esigenze della comunità.

Per il consigliere provinciale Giuseppe Castello, “la sinergia tra l’amministrazione provinciale e le istituzioni scolastiche ha rappresentato un elemento fondamentale per la promozione del diritto all’inclusione e per rafforzare il senso civico dei giovani e la loro consapevolezza dell’importanza della prevenzione e della tutela del territorio”.

Il consigliere ringrazia il collega Domenico Scavuzzo, con delega alla Pubblica Istruzione, e i dirigenti scolastici per la disponibilità, la collaborazione e il contributo offerto nella sottoscrizione delle convenzioni necessarie alla realizzazione dei progetti.