Enna: otorinolaringoiatria, nel 2020 incremento delle prestazioni e degli interventi

Per l’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Umberto I di Enna il 2020 segna un aumento generalizzato del numero dei casi trattati e della loro complessità. Sono state realizzate nell’anno in corso, in piena pandemia, ben 223 operazioni chirurgiche nella branca dell’Otorinolaringoiatria, presso l’Ospedale di Enna, a fronte delle 132 eseguite nell’anno precedente. Il risultato ragguardevole di un anno di attività dell’Unità Operativa Complessa di Otorino non è però solo quantitativo.

“Nel corso del 2020, sono state effettuate delicate e importanti operazioni chirurgiche – sottolinea il dott. Salvo Maira, che guida il reparto -. Abbiamo eseguito operazioni di varia e complessa tipologia, a partire dall’endoscopia nasale e assicurando prestazioni altamente qualificate come la chirurgia oncologica del collo, la chirurgia dell’orecchio, la ricostruzione del timpano. Con i medici del reparto, coadiuvati dal personale del blocco operatorio, sono stati eseguiti, tra gli altri, interventi di ricostruzione come miringoplastiche e timpanoplastiche, perfettamente riusciti senza complicazioni”.