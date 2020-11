Enna: Ostetricia, blackout per i cellulari delle donne ricoverate nell’area Covid

Non sono le sole, la connessione è spesso difficoltosa in tutto il nosocomio. Zero segnale e l’isolamento dai familiari e dalle altre degenti diventa ancora più duro. In tempi di Covid la connessione è divenuto quasi un bene primario. Nel precedente periodo della pandemia tramite tablet e internet, grazie alle videochiamate, i papà hanno avuto la gioia di conoscere i loro figli e parlare con le proprie compagne. Le regole ferree imposte dalla pandemia li ha lasciati fuori dalle sale parto.

A fine marzo la TIM, su richiesta del Centro Operativo Comunale di protezione civile, aveva installato un ripetitore mobile nei pressi dell’Umberto I di Enna per consentire la copertura della rete telefonica cellulare dell’intera struttura del nosocomio ennese.

Serve adesso un nuovo intervento che rincuori i pazienti ma anche gli operatoti medici e infermieri.

Angela Montalto