Enna, osservazioni astronomiche e spettacoli al Castello di Lombardia il 25 luglio

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Prosegue il programma estivo promosso dalla Pro Loco di Enna.

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Sabato 25 luglio si svolgerà la quarta edizione di “…E quindi uscimmo a riveder le stelle”, iniziativa dedicata all’osservazione di pianeti e costellazioni. Le attività astronomiche saranno curate dagli esperti del Gruppo Astrofili Catanesi.

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La manifestazione si terrà nell’area compresa tra il Castello di Lombardia e la Rocca di Cerere. A partire dalle ore 19 sarà possibile visitare il mercatino degli artigiani e gli stand gastronomici, con proposte dolci e salate e un’area dedicata alle bevande.

Dalle ore 20 saranno operative le postazioni astronomiche nei pressi della Rocca di Cerere, individuata come zona maggiormente adatta alle osservazioni per la minore illuminazione.

Il programma degli spettacoli inizierà alle ore 21 con l’esibizione del Mago Plip, artista già ospite di trasmissioni televisive come “Sicilia Cabaret” e di programmi Rai. Successivamente si esibirà la cover band “Capitani Coraggiosi”, con un repertorio dedicato alle canzoni di Claudio Baglioni e Gianni Morandi.

La serata sarà presentata dall’artista ennese Elisa Di Dio.

Per agevolare l’accesso all’area della manifestazione, il Comune ha predisposto un servizio gratuito e continuativo di bus navetta, attivo fino alle ore 2. I visitatori potranno lasciare le automobili nel parcheggio Pisciotto e raggiungere il Castello con la navetta.

La partecipazione alle attività e agli spettacoli previsti nel corso della serata sarà gratuita.

Il calendario estivo della Pro Loco proseguirà il 21 agosto con il concerto di Povia, che farà tappa a Enna con lo spettacolo “Viva la Festa”, organizzato in occasione dei vent’anni dalla vittoria del cantante al Festival di Sanremo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340 1482641.