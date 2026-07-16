Enna ospita la Convention Lions Sicilia per l’apertura dell’anno sociale 2026-2027

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Sarà Enna ad accogliere, il 17 e 18 luglio 2026, la Convention inaugurale dell’Anno Sociale 2026-2027 del Lions Clubs International – Distretto 108Yb Sicilia, appuntamento che richiamerà nel capoluogo ennese centinaia di soci provenienti da tutta l’Isola.

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Una scelta fortemente voluta dal neo Governatore Giuseppe Walter Buscema, che ha individuato in Enna il luogo ideale per dare avvio al nuovo anno lionistico.

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“Enna non è stata scelta per caso”, sottolinea Buscema. “È il cuore della Sicilia, il punto in cui l’Isola sembra ritrovarsi e guardarsi allo specchio. È la terra di Demetra e Cerere, simbolo del grano che da millenni racconta la fatica del lavoro, la speranza della semina e la consapevolezza che ogni raccolto è, prima di tutto, un dono.”

Un messaggio che richiama i valori fondanti del Lionismo.

«Anche noi Lions – prosegue il Governatore – seminiamo tempo, attenzione, competenza e solidarietà per raccogliere relazioni, sorrisi e vite cambiate».

Il momento centrale della convention si svolgerà sabato 18 luglio all’Auditorium “Ing. Scelfo” dell’Università Kore di Enna, una sede scelta non soltanto per il suo prestigio, ma anche per il valore simbolico che rappresenta.

«La Kore – evidenzia Buscema – ha trasformato il cuore della Sicilia in un polo di formazione, ricerca e innovazione, dimostrando che investire nella conoscenza significa costruire il futuro della nostra terra».

La convention sarà anche l’occasione per avviare le celebrazioni dei 30 anni del Distretto Lions 108Yb Sicilia e dei 110 anni del Lions Clubs International, ripercorrendo una storia fatta di servizio, amicizia e impegno a favore delle comunità.

La due giorni si aprirà venerdì 17 luglio presso l’Hotel Federico II con le prime riunioni istituzionali del Distretto, l’accoglienza dei partecipanti, la riunione del primo Gabinetto Distrettuale, la Consulta dei Past Governatori e momenti dedicati alla socializzazione, tra cui la passeggiata serale “Discovery Enna”, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del centro storico e del Castello di Lombardia.

La giornata di sabato 18 luglio sarà invece dedicata alla cerimonia ufficiale di apertura dell’anno sociale. Ad inaugurare i lavori saranno i saluti del Sindaco di Enna, Vladimiro Crisafulli, e della Presidente del Lions Club Enna, Lucrezia La Paglia. Seguiranno la presentazione del nuovo Gabinetto Distrettuale, la celebrazione dei trent’anni del Distretto 108Yb Sicilia e dei centodieci anni del Lions Clubs International con gli interventi del Past International Director Domenico Messina, dei Past Presidenti del Consiglio dei Governatori Salvatore Giacona e Mariella Sciammetta, oltre ai Past Governatori presenti. Nel corso della mattinata saranno illustrati i temi e i service dell’Anno Sociale 2026-2027, mentre una tavola rotonda sarà dedicata al tema “Il futuro del servizio dei Lions in Sicilia”, con la partecipazione della Presidente del Multidistretto 108 Italy Fausta Dugo, della Presidente del Distretto Leo 108Yb Marta Castelli, del Chairperson Leo Francesco Bagnato e della Chairperson CUB Valentina Licata. Spazio anche all’incontro “La voce dei Lions a servizio della Sicilia”, con gli interventi di Diego Taviano, Antonio Bellia e Salvo Priola, prima della relazione programmatica del Governatore Giuseppe Walter Buscema, che illustrerà gli obiettivi e le linee guida del nuovo anno sociale. Nel pomeriggio sono previsti momenti dedicati alla formazione degli officer di Club, la sottoscrizione di protocolli d’intesa e gli interventi conclusivi. La convention si chiuderà con la tradizionale White Night Party, serata conviviale in programma all’Hotel Federico II.