Enna ospita la Borsa del Turismo Attivo: alla scoperta del Geopark Rocca di Cerere

Tour operator nazionali ed internazionali, giornalisti, blogger, editori guide turistiche ad Enna per il Mercato del turismo attivo, Borsa del turismo attivo esperienziale. L’evento si terrà da oggi, martedì 15 luglio, fino al 20 luglio, con la partecipazione di esperti del settore che potranno scoprire il cuore della Sicilia, le sue peculiarità e le sue bellezze grazie ad una serie di educational e press tour per la visita e la conoscenza del territorio.

Nella mattina del 18 luglio, a Palazzo Militello, si terrà la Borsa del turismo con gli incontri tra i partecipanti e i rappresentanti dei GAL siciliani mentre, sia il 18 che il 19, nel cortile di Palazzo Militello, gli ospiti potranno visitare gli spazi espositivi con i prodotti di Kore Siciliae e dei GAL siciliani aderenti al progetto. E poi via alla scoperta del territorio dell’ennese con visite ed esperienze sul territorio compresa un’attività di show cooking.

La mostra è organizzata da GAL Rocca di Cerere Geopark in partenariato con i GAL Golfo di Castellammare, Natiblei, Metropoli Est, Sicani, Tirreno Eolie e Nebrodi Plus, nell’ambito del Progetto di Cooperazione “INN.Rete Poli per l’Innovazione delle Comunità Rurali, finanziato all’interno del P.S.R. SICILIA 2014/2022 – Sottomisura 19.3. Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale”.

Un’occasione per scoprire i territori del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark, uno dei 12 geoparchi italiani, caratterizzato da straordinari affioramenti geologici che raccontano in modo eloquente la storia geologica e l’identità del Mediterraneo e delle terre che lo circondano.