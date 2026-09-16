Enna ospita il VII Forum Paneuropeo delle Confraternite: attesi Antonio Banderas e Claudia Koll

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Enna ospiterà dal 2 al 7 ottobre il VII Forum Paneuropeo delle Confraternite, la prima edizione organizzata in Italia. Tra gli ospiti attesi l’attore Antonio Banderas, egli stesso confrate, e l’attrice Claudia Koll. L’appuntamento è stato presentato stamane in Sala Euno, a Enna.

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Alla presentazione hanno preso parte il vicario del prefetto, dottor Grassia, per testimoniare l’apprezzamento di sua eccellenza il Prefetto Ignazio Portelli, il presidente del Consiglio Comunale Marco Greco, i sedici rettori delle congreghe e i rappresentanti delle categorie.

L’assessore alla Programmazione Lillo Maria Colaleo ha portato i saluti del sindaco, Senatore Mirello Crisafulli, e dell’intera Giunta.

«Ritengo straordinariamente necessario sottolineare il legame profondo che tutto questo ha con Enna, dove la dimensione spirituale si intreccia con quella sociale e comunitaria», ha dichiarato Colaleo, ricordando che la città contava oltre cento chiese ed oggi vanta 16 confraternite. «Il Forum Paneuropeo è una grande occasione per dare valore a ciò che abbiamo e proiettarlo all’esterno», ha aggiunto, ringraziando le Confraternite che nei giorni del Forum «saranno il volto di Enna davanti all’Europa».

«È un riconoscimento della vera fede e tradizione che le confraternite tengono da millenni», ha dichiarato il presidente del Collegio dei Rettori Giovanni Zodda. «Il Forum unisce tutte le confraternite europee dietro una mission comune. Nasce nel 2019, quando il cardinale Bagnasco lanciò un appello in cinque lingue alle radici cristiane d’Europa, da cui nel 2020, sotto la spinta del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa e del Dicastero per i Laici, è nato il Forum Paneuropeo. Oggi abbiamo l’onore di rappresentare l’Italia, perché è stata scelta Enna: in Europa sono rimasti colpiti da quello che sono le nostre confraternite, al punto da invitarci a partecipare nel 2025 al Giubileo, dove insieme ai grandi “tronos” spagnoli e ai crocifissi di Genova c’erano le sedici confraternite ennesi.» Zodda ha ringraziato l’Amministrazione comunale e gli uffici comunali per la disponibilità e la collaborazione.

Come ha ricordato il presidente del Libero Consorzio Piero Capizzi, la confraternita di San Michele Arcangelo, a Cerami, risale al 1070 ed è la più antica congrega ancora attiva in Europa: un dato, ha sottolineato, che restituisce la portata della scelta di Enna come sede del Forum.

«Il Forum sarà anche un’occasione per raccontare Enna, la nostra storia, i nostri luoghi, la nostra cultura», ha detto l’assessore alla Cultura ed Eventi Katia Randazzo. «Attraverso le confraternite sono stati custoditi riti, devozioni e forme di solidarietà che appartengono all’intera città. Quando qualcuno arriva a Enna non porta via soltanto fotografie, ma incontri, emozioni, esperienze.»

«Per Enna il Forum rappresenta un’opportunità capace di generare valore turistico, economico, culturale e sociale», ha dichiarato l’assessore al Turismo e Commercio Marilisa Milano. «È un’occasione per promuovere il territorio e consolidarne la vocazione turistica, puntando su un’ospitalità qualificata e su un’autentica esperienza di soggiorno.»

Il programma prende il via il 2 ottobre alle 11.30 con l’inaugurazione della mostra “Habitus Fidei”, già allestita a Pisa, Lucca e Lugano durante il Giubileo e arricchita con abiti e oggetti delle confraternite siciliane. Il 4 ottobre la grande processione che vedrà sfilare tutti i rappresentanti delle congreghe siciliane, italiane ed europee aderenti. Francia, Belgio, Spagna, Malta, Svizzera, solo alcune delle congreghe che presenzieranno a Enna.

Tra gli eventi civili proposti dal Comune di Enna, il 5 ottobre è previsto un intervento dell’artista internazionale sand artist Stefania Bruno, natia di Enna. Il 6 ottobre, nel Duomo di Enna, si terrà il concerto del Conservatorio statale di musica “Vincenzo Bellini” di Catania, con 110 strumentisti, dedicato alle musiche di Hans Zimmer ed Ennio Morricone.

Il programma completo del VII Forum Paneuropeo delle Confraternite a seguire https://www.ennalive.it/wp-content/uploads/2026/09/pieghevole_nuovo_forum-1.pdf