Enna ospita il “Festival delle Filosofie”: al centro il tema dell’intelligenza artificiale

Approda anche ad Enna il “Festival delle Filosofie” all’Istituto d’Istruzione Superiore “Napoleone Colajanni, sede dei licei classico, scienze umane e musicale della città.

Un primo appuntamento si terrà oggi, mercoledì 20 novembre, all’Urban Center di Enna alle ore 17,30 dal titolo “L’Intelligenza Artificiale e il futuro”. L’evento è già sold out pertanto sarà disponibile la diretta Facebook sulla pagina ufficiale dell’Istituto. Il tema sarà trattato dallo scrittore e giornalista prof. Sergio Bellucci, responsabile accademico dell’Università della Pace dell’ONU. La manifestazione vedrà ad Enna anche la prestigiosa presenza del direttore del festival Prof. Lorenzo Palumbo.

Nella mattinata di domani, giovedì 21 novembre, il Prof. Sergio Bellucci incontrerà gli studenti presso la sede del Liceo delle Scienze Umane e Musicale in via Ingrà.

Il tema scelto nell’edizione del 2024 si propone di esplorare il pensiero filosofico che coinvolge uno dei fenomeni più discussi e attuali come l’intelligenza artificiale. La dirigente dell’istituto, la Prof.ssa Silvia Messina, ha colto con interesse la proposta del dipartimento di scienze umane e filosofia guidato dalla Prof.ssa Mariangela Savoca, per arricchire il curriculum formativo degli studenti con temi di attualità. Ci si interrogherà su come l’intelligenza artificiale potrà trasformare il mondo dell’educazione e sui possibili benefici e rischi di una formazione mediata da tecnologie “intelligenti”.

Già da anni il Liceo delle Scienze Umane pone al centro del proprio curriculum formativo la progettazione e l’organizzazione di eventi legati alla Giornata Mondiale della Filosofia, proclamata dall’Unesco ogni terzo giovedì del mese di Novembre. Tale proposta formativa mira allo sviluppo del pensiero critico e flessibile, competenza indispensabile per il terzo millennio.