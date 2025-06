Enna ospita gli Stati Generali dei Commercialisti della Sicilia

PUBBLICITÀ

Enna si prepara a ospitare quest’oggi un evento di grande rilievo per la categoria dei commercialisti siciliani e per l’intero territorio ibleo. Al Centro Congressi del Federico II, a partire dalle 10:30, si terranno gli Stati Generali dei Commercialisti, un momento di confronto e riflessione strategica promosso dalla conferenza dei presidenti degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sicilia.

L’iniziativa vedrà la partecipazione dei vertici regionali e nazionali della professione, inclusa la presenza del presidente del consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Elbano De Nuccio, a partire dalle 15. La manifestazione si configura come un’occasione per affrontare le sfide legate alla rapida trasformazione del settore, dalle innovazioni tecnologiche come l’intelligenza artificiale, alla sostenibilità economica e alla riforma del sistema ordinistico.

Maurizio Attinelli, coordinatore della conferenza dei presidenti siciliani, ha evidenziato l’importanza di questa tappa: “Questa tappa ennese degli Stati Generali non sarà soltanto un’occasione di riflessione tecnica, ma un momento di ascolto e visione condivisa. La nostra categoria ha il dovere di essere protagonista nelle dinamiche di sviluppo dei territori e di riaffermare la propria funzione sociale ed economica”.

Il presidente dell’Ordine di Enna, Marco Montesano, ha espresso grande entusiasmo per l’evento: “Per il nostro Ordine ospitare gli Stati Generali è motivo di profonda soddisfazione. Enna si prepara ad accogliere questo importante appuntamento con il massimo impegno, offrendo non solo l’accoglienza del territorio, ma anche una comunità professionale coesa e partecipe. Ringrazio la Conferenza per la fiducia accordata: sarà un momento di crescita collettiva”.