Enna: ospedale, troppi ingressi senza controlli

In ospedale si entra anche per fare pubblicità. E chi vigila?

Mentre i lavoratori si sottopongono a regole più stringenti – medici e infermieri inclusi – per la sicurezza personale e dei pazienti, nei corridoi del nosocomio di Enna Bassa invece c’è chi, come ieri mattina, accede indisturbato e consegna volantini anche tra le persone che fanno la fila al Cup o fuori dagli ambulatori. Insomma come se la pandemia non esistesse più!

Sono forse solo gli operatori sanitari a far veicolare il virus? Sono in molti nel nosocomio a chiederselo.

Chiunque può entrare e uscire dall’Umberto I da diversi accessi secondari che restano incustoditi. Si veda la porta con tanto di divieto rimasta aperta e priva di vetro per qualche settimana. Negli scorsi mesi un caso grave di violenza ai danni di un paziente presso il pronto soccorso aveva alzato la guardia ma in ospedale nulla è cambiato in termini di sorveglianza attiva.

E naturalmente la scala rimane ancora immobile, mentre all’interno dell’ingresso principale piove.

Angela Montalto