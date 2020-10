Enna: Orlando Pallamano Haenna, sabato esordio in campionato

Dopo quasi due mesi di intensa preparazione è finalmente arrivato il momento ritorno della Orlando Pallamano Haenna nella Pallamano che conta. Sabato 10 ottobre i gialloverdi esordiranno nel campionato di Serie A2 maschile affrontando in trasferta il Ragusa allenato dal tecnico ennese Mario Gulino e dove milita l’ex gialloverde Manuel Russello.

Gli ennesi in questi quasi sessanta giorni di precampionato hanno lavorato sodo cerando di non lasciare nulla al caso e disputando numerose amichevoli sia con quadre di categoria inferiore ma anche della stessa come Mascalucia, Messina e Cus Palermo per cercare di trovare la giusta condizione. Un organico quello ennese che affronta questa ennesima sfida composto per la quasi totalità da atleti locali.

La società con non pochi sforzi di natura economica è riuscita lo stesso a portare nuovamente Enna in una categoria nazionale che significa visibilità anche per la stessa città.

“Siamo sereni di aver fatto come società tutto quello che è nelle nostre possibilità – commenta il Direttore Generale della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – e siamo molto soddisfatti del precampionato dei nostri ragazzi ben guidato dal tecnico Luca Giummulè e da tutto il suo staff. Adesso la parola passa al campo. Sappiamo bene che la trasferta di Ragusa non è delle più facili. Ma siamo sicuri che a prescindere dal risultato finale i ragazzi ci soddisferanno con una bella prestazione”.