Enna: “Orgoglio Muntanaro” porta il Natale alla casa di riposo Maria Santissima della Visitazione

PUBBLICITÀ

Un gesto di solidarietà e vicinanza in pieno spirito natalizio quello compiuto ieri mattina dal gruppo di tifosi ennesi “Orgoglio Muntanaro”, sostenitori dell’Enna Calcio. Mario Druso e Luca Fazzi, in rappresentanza del gruppo, hanno fatto visita alla casa di riposo Maria Santissima della Visitazione per portare un momento di gioia agli ospiti della struttura.

Durante l’incontro, i rappresentanti del gruppo hanno condiviso con gli anziani il calore del Natale, regalando un sorriso e augurando loro un Natale sereno e felice.

Un piccolo ma significativo gesto che dimostra quanto sia importante mantenere vivi i valori della solidarietà e della comunità, soprattutto in occasione delle festività.