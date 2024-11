Enna: Ordine dei Medici, Mancuso confermato presidente, a capo della Cao Cassarà

PUBBLICITÀ

Assegnate le cariche per il quadriennio 2025-2028 del Consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici di Enna. Giovedì scorso Renato Mancuso, presidente uscente, è stato riconfermato alla guida dell’Omceo. Gaetano Antonio Adamo sarà il vicepresidente, Noemi Rinaldi segretario e Emanuele Cassarà tesoriere.

Per la Commissione Albo Odontoiatri (Cao) hanno votato il 56 per cento degli aventi diritto con la riconferma del presidente uscente Antonino Carmelo Cassarà, affiancato da Federico Cassarà come vicepresidente, consiglieri gli odontoiatri: Palmina Guagliardo, Elena Nocera e Vito Incarbona.

Il nuovo direttivo dell’Ordine, che entrerà in carica il 1° gennaio 2025, sarà pertanto composto dai consiglieri medici: Renato Mancuso; Gaetano Adamo; Noemi Rinaldi; Emanuele Cassarà; Gabriella Cucchiara; Roberta Malaguarnera; Roberto Grimaldi; Claudio Picicuto; Giuseppe Santoro. I consiglieri odontoiatri sono Antonino Carmelo Cassarà e Vito Incarbona.

Obiettivo del nuovo mandato è l’educazione continua in medicina, incrementando l’offerta formativa per gli iscritti, con particolare attenzione ai giovani medici e ai rapporti con le due facoltà di medicina presenti sul territorio, che aprono nuovi scenari nel mondo della sanità ennese.

Sempre puntando ai giovani, il consiglio ha rinnovato il “Progetto di curvatura Biomedica” con i licei della provincia aderenti all’iniziativa, che vedrà l’insegnamento in pillole delle basi della medicina agli studenti che ad essa si approcciano.

Anche per questo mandato non viene meno l’impegno dell’Ordine alla sensibilizzazione sul tema delle aggressioni al personale sanitario. Si lavorerà anche con le istituzioni, affinché si tenga viva l’attenzione sul fenomeno, con l’intento di prevenirlo.