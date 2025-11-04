Enna, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali: insediato il nuovo consiglio

PUBBLICITÀ

Dopo le elezioni svoltesi nei giorni 14 e 15 ottobre 2025, si è ufficialmente insediato il 3 novembre il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Enna, che rimarrà in carica per il quadriennio 2025/2029.

Alla guida del Consiglio è stato eletto presidente il dott. Antonino Mancuso Fuoco, vice presidente la dott.ssa Adriana Lombardo, segretario la dott.ssa Giusy Bruno e tesoriere il dott. Aldo Brazzaventre. Completano il Consiglio i consiglieri: dott.ssa Silvana Brucchieri, dott. Mario Bannó, dott. Lucio Notarrigo, dott. Riccardo Perricone e dott. Maurizio Vinci.

Il nuovo organismo rappresenterà per i prossimi quattro anni i professionisti che operano nei settori dell’agricoltura, dell’ambiente, del territorio e delle foreste nella provincia di Enna, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo tecnico e sociale della categoria.

Con entusiasmo e spirito di collaborazione, il nuovo Consiglio si prepara ad affrontare le sfide del prossimo quadriennio, puntando su competenza, innovazione e partecipazione attiva alla vita professionale e istituzionale del territorio.

“Desidero esprimere a tutti i colleghi la mia più sincera gratitudine per la fiducia che hanno riposto nella mia persona e per il sostegno dimostrato durante queste elezioni. La loro scelta rappresenta per me un grande stimolo e una grande responsabilità – ha dichiarato il Presidente -. Il risultato di questo voto non è solo un riconoscimento individuale, ma il segno di una comunità professionale viva, competente e desiderosa di guardare avanti con impegno e coesione.”