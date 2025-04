Enna: Ordine degli Architetti, Leonardo Russo nuovo presidente. Insediato il nuovo consiglio

PUBBLICITÀ

In seguito alla proclamazione avvenuta il 27 marzo scorso, si è ufficialmente insediato ieri, nel corso della prima seduta, il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Enna. Il nuovo Consiglio resterà in carica per il quadriennio 2025-2029.

L’organo è composto da nove membri: Daniela Amico, Marzia Bentivegna, Luca Fauzia, Benedetto Martorana, Salvina Noto, Andrea Passero, Antonino Rizza, Leonardo Russo e Fabiana Schillaci.

Il nuovo consiglio nasce all’insegna di un rinnovato slancio verso il futuro della professione, unendo l’esperienza di alcuni consiglieri, consolidata da diversi anni in ambito ordinistico, alla freschezza e alla competenza di giovani professioniste e professionisti. Un gruppo coeso, motivato e consapevole della responsabilità di rappresentare l’intera comunità degli architetti della provincia di Enna.

Durante la seduta di insediamento sono state assegnate le seguenti cariche: presidente Leonardo Russo; Segretaria Salvina Noto; Tesoriere Marzia Bentivegna; Vice-Presidente Andrea Passero e Antonino Rizza; Referente alla Formazione Professionale Fabiana Schillaci; Referente alla Comunicazione e ai Rapporti con l’Università, Luca Fauzia e Daniela Amico.

Dichiara il neo presidente Leonardo Russo: “Siamo pronti a metterci al servizio della categoria con entusiasmo, spirito di collaborazione e una visione orientata all’innovazione. Il nostro obiettivo è dare valore alla figura dell’architetto, promuovendo cultura, formazione e nuove opportunità per tutti i colleghi e le colleghe del nostro territorio”.