Enna, ordinanza per il maltempo: scuole chiuse, stop alla raccolta rifiuti e chiusura di strutture pubbliche

Per la giornata di domani, martedì 20 gennaio, a causa di condizioni meteo avverse, il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha disposto una serie di provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

La Sala Operativa della Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di rischio meteo – idrogeologico e idraulico dalle ore 00 alle 24 di martedì, con Allerta Arancione e Allerta Rossa per temporali, rischi idraulici, venti di burrasca e precipitazioni diffuse con quantitativi cumulati molto elevati. Il Comune di Enna ricade nelle zone con allerta Arancione e Rossa.

E’ stata valutata la necessità di ridurre al minimo la circolazione all’interno del territorio comunale. Per tali motivazioni, per l’intera giornata di martedì, è stata disposta la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati compresi gli asili nido, pubblici e privati. È stata inoltre disposta la sospensione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nell’ambito di tutto il territorio comunale, vietando ai cittadini, ai condomini e alle attività commerciali l’esposizione dei mastelli e dei carrellati contenenti rifiuti dinanzi alle abitazioni ed esercizi commerciali.

L’ordinanza dispone anche la chiusura degli impianti e strutture sportive al chiuso, la chiusura delle biblioteche e dei musei, la chiusura del palatenda e la chiusura dei bagni pubblici.

Tra le avvertenze rivolte alla popolazione, si raccomanda di limitare l’uso dell’auto e dei ciclomotori, di muoversi dalla propria abitazione solo per indifferibili motivi, di evitare i sottopassi stradali, di non sostare in prossimità di aree soggette a colate rapide di fango, allagamenti, frane e smottamenti di terreno, di stare lontani da alberi e strutture precarie e vulnerabili e di prestare particolare attenzione alle raffiche di vento che possono causare la caduta di cartelloni pubblicitari, ponteggi, rami di alberi e oggetti vari.

Si invita inoltre a provvedere alla predisposizione di ogni misura che garantisca il rispetto dell’incolumità delle persone, sistemando e fissando opportunamente gli oggetti presenti nelle aree aperte ed esposte al vento e a mettere in sicurezza, all’interno di condomini, abitazioni ed esercizi commerciali, i carrellati e i mastelli per la raccolta differenziata e indifferenziata.