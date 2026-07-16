Enna, ordinanza del sindaco: stop ai lavori al sole nelle ore più calde

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Il Sindaco Vladimiro Crisafulli ha firmato l’ordinanza che recepisce sul territorio comunale l’ordinanza della Regione Siciliana n. 1 del 12 giugno 2026, dopo i bollettini meteo che segnalano temperature oltre i 40 gradi.

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L’ordinanza regionale vieta il lavoro esposto al sole dalle 12:30 alle 16:00 nei settori agricolo, florovivaistico, edile, nelle cave e nella logistica, comprese le consegne dei rider, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio segnala un livello “alto”.

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Ai datori di lavoro si chiede di riorganizzare i turni, garantire acqua, pause e ombra nei cantieri e nei campi, e rispettare comunque gli obblighi del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/08). Restano validi gli accordi aziendali più favorevoli ai lavoratori. Sono escluse le attività urgenti di pubblica utilità o protezione civile.

L’INPS ha chiarito che le aziende possono richiedere la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) con temperature percepite superiori a 35 gradi. Chi non rispetta gli obblighi rischia le sanzioni previste dall’articolo 650 del Codice penale.

Tra le raccomandazioni alla cittadinanza: evitare il sole tra le 11:00 e le 18:00, bere molta acqua evitando alcolici e bevande zuccherate, tenere finestre e tapparelle chiuse di giorno, indossare abiti leggeri e chiari, non lasciare mai bambini o animali in auto. Attenzione particolare va rivolta alle persone anziane o sole e al riconoscimento dei sintomi del colpo di calore — affanno, dolore toracico, confusione, vertigini o crampi — che in emergenza richiedono la chiamata al 112 o al 118.

Per segnalazioni: Protezione Civile 0935 20421, oppure 112 o 118.

Il testo integrale dell’ordinanza è pubblicato sulla home page del sito del Comune e sulla pagina dedicata alla Protezione Civile Comunale.