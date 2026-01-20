Enna, ordinanza del sindaco: chiusure e sospensioni per mercoledì 21 gennaio

PUBBLICITÀ

Con propria ordinanza il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha disposto per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio, una serie di provvedimenti.

PUBBLICITÀ

Come già anticipato è stata disposta la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, compresi gli asili nido pubblici e privati. Disposta anche la chiusura del cimitero al pubblico, delle ville e dei giardini (Torre di Federico, Castello di Lombardia), nonché la sospensione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani su tutto il territorio comunale, vietando l’esposizione di mastelli e carrellati da parte di cittadini, condomìni e attività commerciali.

L’ordinanza dispone inoltre la chiusura degli impianti e delle strutture sportive al chiuso e all’aperto, la chiusura delle biblioteche e dei musei, la chiusura del palatenda e la chiusura dei bagni pubblici.

Tra le avvertenze, si raccomanda di limitare al massimo l’uso dell’auto e dei mezzi a due ruote, con attenzione per successive eventuali comunicazioni di provvedimenti restrittivi per la viabilità. Viene inoltre indicato di muoversi dalla propria abitazione solo per indifferibili motivi, adottando la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con mezzi di trasporto ed evitando i sottopassi stradali.

Si invita a non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e blocchi rocciosi, a non transitare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamento o esondazione, frane e smottamenti di terreno, e a stare lontani da alberi e strutture precarie e vulnerabili.

Alle imprese di costruzione è richiesto il controllo degli ancoraggi dei ponteggi, delle grù e di ogni struttura presente nei cantieri edili, ivi comprese le recinzioni. Ai titolari degli esercizi commerciali viene raccomandato di mettere in sicurezza gli arredi esterni, i dehors e quanto altro possa essere trasportato dal vento.

Si raccomanda inoltre di evitare assembramenti e ostacoli alla viabilità e di prestare particolare attenzione ad eventuali raffiche di vento che possono causare pericoli legati alla caduta di cartelloni pubblicitari, ponteggi, rami di alberi e oggetti vari. È infine indicato di provvedere alla predisposizione di ogni misura e accorgimento che garantisca il rispetto dell’incolumità delle persone, sistemando e fissando opportunamente tutti gli oggetti presenti nelle aree aperte ed esposte al vento e di non esporre e comunque mettere in sicurezza i carrellati e i mastelli per la raccolta differenziata e indifferenziata.