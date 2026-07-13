Enna, ordinanza anti-zanzare: al via un piano straordinario di disinfestazione

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Il sindaco di Enna Mirello Crisafulli ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, in particolare dalla zanzara tigre e dalla zanzara comune. Il provvedimento dispone un programma straordinario di disinfestazione su tutto il territorio comunale, con interventi a cadenza ogni due notti secondo un calendario concordato con gli uffici comunali competenti.

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Stamane il sindaco ha convocato un tavolo tecnico con il Libero Consorzio Comunale di Enna, EcoEnna Servizi, l’ASP di Enna e l’Ente Autodromo di Pergusa per definire le modalità operative del piano.

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L’esecuzione del servizio è affidata a EcoEnna Servizi S.r.l., che effettuerà i trattamenti larvicidi, contro le larve prima che si sviluppino, e adulticidi, contro le zanzare adulte, con prodotti autorizzati e con l’adozione di tutte le misure necessarie alla tutela della popolazione, degli animali e dell’ambiente. Prima di ogni intervento, la cittadinanza sarà informata con indicazione di data, orario, zone interessate, principi attivi utilizzati e precauzioni da osservare.

Durante i trattamenti i cittadini sono invitati a tenere chiuse porte e finestre, evitare la permanenza nelle aree interessate, ricoverare gli animali domestici e proteggere ortaggi, frutta e alimenti esposti.

L’ordinanza impone inoltre obblighi diretti a proprietari, amministratori e conduttori di aree pubbliche e private: eliminare i ristagni d’acqua, mantenere puliti cortili, giardini e terrazze, svuotare o coprire contenitori e recipienti che possono raccogliere acqua, trattare periodicamente tombini e pozzetti contro le larve, e mantenere efficienti gli impianti di raccolta delle acque meteoriche. Misure specifiche riguardano anche cantieri, vivai, autodemolizioni, depositi e aree industriali e commerciali.

I trattamenti contro le zanzare adulte nelle aree private potranno essere effettuati solo in presenza di effettive esigenze sanitarie, con prodotti autorizzati, nelle ore serali, notturne o nelle prime ore del mattino, e previa informazione dei residenti interessati.

La vigilanza sull’osservanza dell’ordinanza è affidata alla Polizia Locale e all’ASP di Enna. Le violazioni comportano sanzioni amministrative.

Il provvedimento è valido anche per il territorio della Riserva Naturale Speciale di Pergusa, ferme restando le competenze del Libero Consorzio Comunale di Enna. L’ordinanza entra in vigore subito fino al 31 ottobre 2026, salvo proroga o revoca anticipata legata all’andamento epidemiologico e climatico.

“Abbiamo previsto una lotta integrata alle zanzare, che unisce interventi contro le larve e contro gli insetti adulti a un lavoro costante di prevenzione sul territorio. È la risposta più efficace al disagio segnalato dai cittadini nelle scorse settimane, e per questo abbiamo voluto coinvolgere subito tutti gli enti competenti, dal Libero Consorzio all’ASP, per un piano coordinato e tempestivo”, ha dichiarato il Sindaco di Enna.

Gli avvisi relativi a ciascun intervento di disinfestazione saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Enna e sui canali social dell’Ente.