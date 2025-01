Enna, opposizione critica sulla questione mensa scolastica: “Di tempo se n’è già perso tanto”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito nota stampa dei gruppi consiliari Partito Democratico, Nuova cittadinanza, Moderati per Enna, Siamo Enna, Enna Viva e Nuova Dc.

La vicenda relativa alla gestione del servizio mensa scolastica sembra non voler trovare la parola fine. Ci saremmo aspettati un intervento tempestivo e risolutivo da parte dell’amministrazione in riscontro alle istanze formulate dai genitori ma ad oggi, al di là dei proclami, la soluzione non sembra arrivare, tant’è che siamo stati nuovamente interpellati da diversi genitori che ad oggi non hanno avuto risposta. Forse tale problematica non è tra le priorità dell’amministrazione? Fatto sta che ad oggi non sembra aver sortito alcun effetto l’incontro organizzato dall’assessore La Porta qualche giorno fa con i rappresentanti dei genitori. Apprendiamo che in quella occasione si è discusso tanto senza che sia stata formulata dall’amministrazione una proposta concreta, nonostante le chiare istanze provenienti dai genitori.

Proposte che a quanto pare, leggendo il contenuto dell’articolo del 29 gennaio u.s., non risultano al vaglio dell’amministrazione che dichiara “stiamo lavorando per una soluzione che accontenti tutti, in particolar modo chi ha più figli… aggiungendo che tra le intenzioni vi è quella di prevedere alcune fasce di reddito in più rispetto alle tre attuali”.

Ci risulta di contro che in occasione dell’incontro i genitori avrebbero a chiare lettere chiesto la riduzione del ticket e l’annullamento in autotutela della delibera che ne aveva previsto l’aumento ed a quanto pare i contenuti dell’incontro sarebbero stati fatto oggetto di verbalizzazione.

Perché l’amministrazione continua a prendere/perdere tempo su questa vicenda?

Perché non prevedere con opportuna variazione di bilancio ulteriori somme da destinare a tale servizio in assenza di contestazioni sulla qualità del cibo e la professionalità di chi gestisce il servizio? Non possiamo dimenticare che in segno di protesta i genitori non stanno più acquistando i ticket, creando disagi anche alla ditta che eroga il servizio. Forse l’intenzione dell’amministrazione è quella di far cessare il servizio mensa così da avere un problema in meno? Noi non ci stiamo!

Su cosa si vuole veramente investire in questa città se non su coloro che rappresentano il nostro futuro?

Sui fondi da mettere a disposizione per questo servizio si potrebbe attingere da eventi e manifestazioni che hanno avuto la copertura finanziaria con finanziamenti regionali e che quindi, ciò che si è previsto con l’approvazione del bilancio di previsione, può essere certamente modificato.

Proprio in fase di approvazione del suddetto bilancio, come consiglieri di opposizione, abbiamo presentato un emendamento che è stato approvato per integrare lo stanziamento delle spese di funzionamento della scuola e riteniamo che tali somme possano essere utilizzate per far fronte a questa esigenza.

Sollecitiamo una soluzione rapida alla problematica, perché già di tempo se n’è perso tanto!!