Enna: opere d’arte contro la violenza di genere realizzate dagli studenti del Liceo Artistico

Nella mattinata di ieri, nel contesto della campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è amore” e nell’ambito delle iniziative collegate alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, si è tenuta nella via antistante l’ingresso della Questura una presentazione di pregevoli opere d’arte realizzate dagli studenti del Liceo Artistico Regionale “Cascio” di Enna, alla presenza del personale amministrativo e del Dirigente Scolastico, Professoressa Graziella Bonomo. All’interno della chiesa di San Giovanni Battista sono state esposte per l’occasione due opere raffiguranti Sant’Agata e Santa Barbara sul tema.

Alla cerimonia, promossa dal Questore della Provincia di Enna, Dott. Salvatore Fazzino, ha presenziato il Prefetto della Provincia di Enna, Dr.ssa Maria Carolina Ippolito, nonché i Funzionari ed il personale della Polizia di Stato degli uffici della provincia di Enna a testimonianza della valenza sociale e del prezioso patrimonio artistico acquisito mediante la creazione e l’esposizione di opere d’arte su tela raffiguranti il tema della violenza di genere.

Le opere sono state illustrate dagli studenti del Liceo Artistico che hanno fatto apprezzare ai presenti il significato di ciò che rappresentano attraverso la visione dei ragazzi che hanno partecipato direttamente alla realizzazione dei lavori.