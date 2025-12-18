Enna, operazione antidroga: misure cautelari per 13 persone

PUBBLICITÀ

È in corso, fin dalle prime luci dell’alba, un’importante operazione di Polizia che vede impegnati numerosi operatori della Questura di Enna e del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale. Stamattina, personale della Sezione Antidroga e Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile della Questura ha dato esecuzione all’Ordinanza di Applicazione di Misura Cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Enna, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, nei confronti di 13 soggetti.

L’attività investigativa ha consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione, da parte degli indagati, del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le misure coercitive sono state eseguite prevalentemente nella città di Enna, dove la maggior parte dei soggetti risiede, mentre alcuni destinatari dei provvedimenti sono residenti nelle province di Catania e Agrigento.

