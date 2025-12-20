Enna, operazione antidroga: due arresti e sequestri durante i controlli

PUBBLICITÀ

La Polizia di Stato, con l’impegno degli investigatori delle Squadre Mobili presenti su tutto il territorio nazionale, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, ha concluso una vasta operazione nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, talvolta anche attraverso i c.d. cannabis shop, e dei connessi reati di c.d. criminalità diffusa.

A Enna, la Squadra Mobile ha identificato 884 persone, di cui 66 minorenni, controllato 483 veicoli. Nel corso dei controlli sono state eseguite 10 perquisizioni con il sequestro di 26,04 gr. di cocaina e 25,05 gr. di cannabinoidi. Due persone sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e 4 sono state sanzionate e segnalate alla locale Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

