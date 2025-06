Enna: “Open Studi Aperti”, una due giorni per scoprire l’architettura e i progetti urbani

PUBBLICITÀ

Se vuoi scoprire cosa si nasconde dietro le quinte delle meraviglie architettoniche della nostra città, non devi perderti l’evento “Open Studi Aperti”! Questa iniziativa speciale nasce con l’obiettivo di far conoscere a tutti, cittadini, studenti e appassionati, il mondo dell’architettura e l’importanza che questa ha per migliorare la qualità delle nostre città e, di conseguenza, la vita di tutti noi. L’evento, che si terrà ad Enna il 13 ed il 14 giugno, è organizzato dall’Ordine degli architetti della Provincia di Enna ed è promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti.

L’iniziativa nasce come evento dedicato alla committenza, alla cittadinanza e al grande pubblico. Un’occasione per far conoscere il mondo dell’architettura e per far comprendere alla collettività l’importanza dell’architettura e l’impatto che ha sulla nostra qualità della vita. L’architettura ha l’alto compito di creare un ambiente che risponda alle esigenze umane, migliorando la qualità della vita e riflettendo i valori culturali e sociali di una società. In altre parole, l’architettura non è solo questione di estetica, ma anche di funzionalità, sostenibilità e significato.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per entrare in contatto diretto con professionisti, scoprire le tecniche e le idee che stanno dietro alle opere che spesso diamo per scontate, e capire come queste possano contribuire a rendere le nostre città più belle, funzionali e sostenibili.

L’iniziativa mira anche a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di investire in un’architettura di qualità, capace di migliorare la vivibilità degli spazi urbani e di rispondere alle esigenze di una società in continua evoluzione. Perché, come si dice spesso, le città sono il nostro habitat quotidiano, e l’architettura ne è il cuore pulsante.

Nelle due giornate verranno presentati due interventi che hanno riguardato la rigenerazione urbana del Viale Nino Savarese e della Piazza delle Rimembranze (Area esterna del castello di Lombardia), il restauro dei muri del cortile della Maddalena e il cantiere di restauro e recupero del complesso delle Benedettine.

Si comincerà venerdì 13 alle 17:00 nella piazza antistante l’ingresso del Castello di Lombardia presso la quale si terrà l’inaugurazione dell’evento, a seguire si entrerà subito nel vivo con due momenti informativi – “Dialoghi D’Architettura” – per la presentazione alla cittadinanza di due importanti interventi: rigenerazione urbana del Viale Nino Savarese e della Piazza delle Rimembranze (Area esterna del castello di Lombardia) a cura dell’Arch. Andrea Caporali; restauro dei muri del cortile della Maddalena a cura dell’ Arch. Leonardo Russo.

La serata si concluderà con la presentazione di una mostra collettiva di architettura nella magnifica cornice del Castello di Lombardia ed un aperitivo finale.

Sabato 14 alle ore 10:00 appuntamento in piazza Napoleone Colajanni per effettuare una visita guidata del cantiere di restauro delle benedettine, una testimonianza di restauro e rigenerazione nel cuore della città, a cura della ditta aggiudicataria, “ATI SINCOL S.R.L.- CPC”, e della direzione lavori, Arch. Lucio Puleo dell’Engineering Group srl.

“Visita in Cantiere” è un’esperienza che va programmata, per ovvie ragioni logistiche e di sicurezza gli interessati possono inoltrare richiesta via email (openstudiapertienna@gmail.com) per ricevere tutti i dettagli.

Fabio Marino