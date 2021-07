Enna: Open Day, ecco la programmazione attività dei centri vaccinali

In riferimento al prolungamento degli open day fino al 3 agosto, e in considerazione delle programmazioni delle agende vaccinali registrate sul portale di Poste Italiane, la Direzione Sanitaria dell’ASP di Enna ha disposto la seguente rimodulazione delle aperture dei Centri Vaccinali: l’HUB vaccinale di Enna del P.O. Umberto I resterà aperta da domenica 1 a domenica 8 agosto dalle ore 8 alle ore 20. Dalle ore 8 alle ore 14 si effettueranno le seconde dosi. Dalle ore 14 alle ore 20 si realizzeranno le prime somministrazioni vaccinali e le prestazioni richieste per l’Open Day.

Le HUB di Leonforte, Nicosia e Piazza Armerina saranno aperte per le secondi dose da lunedì al giovedì dalle ore 8 alle ore 14. Nei giorni del 2 e 3 agosto sarà predisposta un’apertura pomeridiana dalle ore 14:00 alle ore 20:00 per la somministrazione delle prime dosi e delle prestazioni di Open Day.