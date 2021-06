Enna: Open Day Astrazeneca dal 6 all’8 giugno

La campagna vaccinale anti Covid si arricchisce di un’ulteriore apertura ai cittadini over 18 anni.

Da domenica 6 giugno a martedì 8 giugno, su base volontaria e senza prenotazione, gli over 18 potranno vaccinarsi con AstraZeneca presso il centro vaccinale dell’Ospedale Umberto I di Enna. Per evitare possibili assembramenti, l’Open Day Astrazeneca si terrà dalle ore 19 alle ore 24 nelle tre giornate (6/7/8 giugno 2021).