Enna: “One Health”, seminario al dipartimento di medicina della Kore

La lezione magistrale sulla salute unica, tenuta dalla professoressa Alessandra Scagliarini dell’Università di Bologna, ha focalizzato l’attenzione degli studenti e dei presenti al seminario “One Health” dello scorso 24 maggio, organizzato dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università Kore.

All’inizio dell’evento, dopo i saluti istituzionali della Prof.ssa Roberta Malaguarnera, direttrice del dipartimento, il Prof Francesco Pegreffi, docente della Kore e responsabile dell’Unità Operativa di Recupero e Riabilitazione Funzionale dell’Ospedale Umberto I, ha introdotto il seminario evidenziando la rilevanza della tematica per studenti e Azienda Sanitaria nelle sue articolazioni.

Il Dott. Mario Zappia, Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ha evidenziato cosa può fare l’azienda sanitaria nell’immediato per apportare il proprio contributo alla salute locale e regionale.

Il Commissario ha richiamato “Planetary Health”, un progetto che aveva personalmente seguito con l’Ospedale Gemelli, sottolineando come la consapevolezza dell’importanza di una salute pubblica unificata e globale costituisca una delle mission dalla nostra realtà ospedaliera e regionale: “Si può intervenire per spostare sempre più l’assistenza dall’ospedale al territorio, anche grazie al PNRR, alla telemedicina, alla razionalizzazione dei consumi attraverso l’efficientamento energetico secondo un modello di intervento alla base delle azioni dell’intera Azienda”.

“L’intervento del Direttore Generale è stato molto apprezzato dai 127 studenti seduti tra i banchi dell’ateneo siciliano – spiega il Prof. Francesco Pegreffi – promettenti studenti oggi, ma futuri medici che costituiranno, molto presto, un valore aggiunto per la sanità siciliana”.

Dopo i saluti del Dott. Emanuele Cassarà, Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, si è stabilito in aula un collegamento con la Palestra dell’Umberto I, all’interno dell’unità di Recupero e Riabilitazione Funzionale dove da poco è presente strumentazione tecnologicamente avanzata che consente la riabilitazione personalizzata dei pazienti con patologie muscolo-scheletriche trattati chirurgicamente dall’equipe del Prof. Arcangelo Russo, Direttore dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’Umberto I e docente alla Kore.

Spiega il Dott. Contino, dirigente delle professioni sanitarie area riabilitazione ASP di Enna: “Abbiamo avviato grazie alla grande sensibilità della direzione strategica un percorso di crescita per il quale è necessario disporre delle nuove tecnologie”.

“I pazienti vengono trattati con la terapia manuale e con terapia riabilitativa integrata e personalizzata grazie a questa attrezzatura innovativa presente all’interno della nostra palestra”, ha affermato la Dott.ssa Mariella Menzo, fisioterapista dell’Umberto I.

“Anche la Telemedicina sta diventando una concreta realtà sul territorio – ha spiegato il Dott. Massimo Campisi, responsabile della UOS Lungodegenza e Telemedicina e referente aziendale della Telemedicina dell’ASP -. È importante che gli studenti comprendano che oggi la telemedicina costituisce uno strumento concreto e unico per valutare, monitorare e, in alcuni casi, trattare i pazienti incrementando la precisione diagnostica e riducendo le liste d’attesa”.

Presenti anche il Dott. Toti Tudisco e la Prof.ssa Maria Carla Re, rispettivamente in rappresentanza del Rotary Club Enna e del Rotary Club Bologna, con un importante messaggio chiaro sull’impegno quotidiano del Rotary nella difesa della salute a livello internazionale.

Il Prof. Elio Pecorino, docente della Kore e Direttore della UOC Ginecologia e Ostetricia dell’Umberto I, ha sottolineato la rilevanza della prevenzione delle patologie oncologiche femminili.

La professoressa Alessandra Scagliarini, che porta avanti progetti europei didattici e di ricerca sulla Salute Unica, ottenendo prestigiosi riconoscimenti, ha sottolineato come “l’uomo e gli animali vivono negli stessi ecosistemi e condividono risorse naturali, ambiente, cibo, aria e acqua. Molte delle più importanti sfide in campo sanitario derivano proprio dalle complesse interazioni tra gli esseri umani, gli animali e gli ecosistemi in cui vivono”.

Tutti i relatori che si sono succeduti hanno trattato da diverse angolazioni la tematica relativa ai fattori determinanti della salute, ma con un obiettivo comune: migliorare le strategie di prevenzione, sviluppare linee guida e percorsi condivisi favorire la comunicazione e il lavoro di squadra delle figure sanitarie, amministrative e accademiche.