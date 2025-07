Enna: ondate di calore, stop ai lavori all’aperto e consigli per la popolazione

PUBBLICITÀ

Il Sindaco di Enna ha emesso un’ordinanza a tutela della salute pubblica in occasione delle ondate di calore. Il provvedimento si articola in due sezioni: misure di prevenzione e salvaguardia della salute conseguente allo svolgimento di attività lavorativa svolta all’aperto; raccomandazioni alla popolazione in caso di ondate di calore.

Per ciò che concerne le misure di prevenzione per i lavoratori all’aperto, le elevate temperature estive rappresentano un rischio serio per la salute, in particolare nei settori in cui il lavoro si svolge prevalentemente in ambiente esterno.

A tal proposito, viene richiamata l’attenzione sugli obblighi e divieti imposti con l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 1 del 26 giugno 2025, che dispone quanto segue: “Con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2025, salvo successivi provvedimenti, è fatto divieto di lavoro nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini nonché nelle cave e nelle relative pertinenze esterne in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito worklimate.it segnala un livello di rischio ALTO.”

In sintesi quindi: stop ai lavori all’aperto nelle ore più calde (12:30–16:00); riorganizzazione dei turni per evitare il picco di calore; obbligo di acqua, pause e ombra in cantieri e campi.

Si ricorda inoltre che il Testo Unico sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi, incluso quello legato a temperature estreme e microclima. L’INPS ha chiarito che, con temperature percepite superiori a 35°C, le aziende possono richiedere la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per sospendere l’attività. Eventuali accordi aziendali o sindacali più favorevoli restano validi, così come gli obblighi generali di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Sono escluse dal divieto le attività urgenti di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità, purché siano adottate tutte le misure per ridurre il rischio.

La mancata osservanza dell’ordinanza comporta le sanzioni previste dalla legge.

Per ciò che riguarda invece le raccomandazioni alla popolazione, con temperature che potranno localmente superare i 40 gradi la cittadinanza è invitata ad adottare le seguenti misure di autoprotezione: evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde (11:00–18:00); facilitare il raffreddamento del corpo con docce o bagni con acqua fresca; idratarsi anche senza sete, evitare alcol, bevande zuccherate e troppa caffeina; alimentazione leggera, preferendo frutta e verdura; chiudere tapparelle e finestre durante il giorno, aprirle solo la sera; usare condizionatori con moderazione (max 5°C di differenza con l’esterno); indossare abiti leggeri e chiari, in cotone o lino; in auto, ventilare l’abitacolo prima di partire, evitare i viaggi nelle ore più calde; mai lasciare bambini o animali in macchina, neanche per pochi minuti; evitare sport e sforzi fisici durante le ore centrali; prestare attenzione ai segnali del corpo (confusione, vertigini, affanno, crampi); chiamare il 112 o il 118 in caso di malori o emergenze; assistere le persone fragili (anziani, malati, bambini, vicini soli); proteggere anche gli animali domestici.

Per ogni emergenza o segnalazione, è possibile contattare la Protezione Civile (0935 20421), i servizi sanitari di riferimento, oppure il 112 o il 118.