Enna: oncologia, convegno scientifico all’Hotel Federico II

“Oncologia: integrazione Ospedale territorio” è l’evento di grande spessore scientifico dedicato all’oncologia che si terrà a Enna sabato 18 giugno presso la Sala Manfredi dell’Hotel Federico II.

Il corso ha come responsabili scientifici il dott. Renato Mancuso, presidente dell’Ordine dei Medici di Enna, e la dott.ssa Daniela Sambataro, direttore oncologia medica dell’ospedale Umberto I di Enna. La segreteria scientifica è affidata alla dr.ssa Rosalia Carroccio, al dott. Carlo Santangelo, al dott. Ernesto Vinci e alla signora Graziella Perricone.

L’evento intende mettere a fuoco la necessità di incrementare l’integrazione tra ospedale e territorio.

“Per una corretta gestione del paziente oncologico è necessario costruire un modello condiviso, sinergico tra ospedale, università, ed istituzioni private, in cui le aziende sanitarie provinciali, con le diverse strutture ed i medici di medicina generale, abbiano un ruolo centrale per offrire risposte efficaci ai bisogni clinico-assistenziali dei malati e delle loro famiglie – dichiarano gli organizzatori -. La giornata di formazione è dedicata alla gestione della prevenzione e dei percorsi diagnostico-terapeutici, ai trattamenti integrati dei tumori nelle fasi precoci di malattia, alle terapie complementari necessarie durante il percorso di cura del paziente oncologico, al guarito e al cronico, al fine di poter identificare un corretto modello gestionale per la cura della persona malata di cancro in ambito territoriale”.

Introduzione e saluti da parte di Renato Mancuso, di Roberta Malaguarnera, preside facoltà di medicina e chirurgia dell’Università Kore, e di Francesco Iudica, direttore generale dell’ASP di Enna.

Gli argomenti, che saranno illustrati da numerosi relatori, verteranno sui tumori del colon, della prostata, della mammella, della laringe e della cute. Sarà oggetto di studio e di confronto, inoltre, la tematica riguardante la prevenzione e gestione del paziente oncologico in ambito territoriale.