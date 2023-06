Enna: “Ombre Colorate”, intervento open air degli artisti Beate Brauner e Yotaro Niwa

Domani, venerdì 23 giugno, dalle 15 alle 20,30, Beate Brauner, architetta del paesaggio tedesca, e Yotaro Niwa, artista giapponese, entrambi in residenza artistica GAP, invitano all’incontro al Garage Arts Platform (via Leonardo da Vinci 2, ingresso libero con tessera) per scoprire il nuovo intervento realizzato in questi giorni, parte del processo di rigenerazione e trasformazione dell’area verde adiacente, rinominata „Parking Field“. Il pomeriggio di incontro sarà accompagnato da attività di scrittura condivisa, assaggi, caffè, e aperitivo.

Nel dicembre 2022, durante una giornata passata in gruppo, dopo una discesa dalla Rocca di Cerere e lungo il Sentiero della Via Sacra, giunti in garage sono stati seminati diversi grani antichi. Grazie al lavoro compiuto durante il mese di dicembre da Bea e Yotaro, l’area ha acquisito una nuova conformazione che mescola i caratteri di un campo di grano con quelli di un’area archeologica e con la forma di un palco rialzato fatto di terra delle dimensioni di un posto macchina, tanto da far immaginare che si possa trattare di una simbolica sepoltura per un’auto.

La nuova trasformazione porta le persone dentro il campo per viverlo insieme nel periodo del solstizio d’estate e per condividere insieme riflessioni, immagini e racconti nati dall’esperienza di Bea Brauner e Yotaro Niwa in garage.

Durante il pomeriggio è, inoltre, integralmente visitabile la mostra fotografica di Enrico La Bianca “Grazie alla luce che mi fa vedere l’ombra”, con la nuova installazione video “Identity” e le ambientazioni sonore di Ruggero Lambo in arte Taru. La mostra resta visitabile fino al 13 luglio su appuntamento (garage.enna@gmail.com) e durante le altre aperture del garage.