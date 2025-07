Enna: omaggio in danza a Sanremo e Fellini, doppio appuntamento al Castello di Lombardia

PUBBLICITÀ

L’Associazione culturale Aindartes, organizzatrice del Circuito Danza Sicilia – giunto alla ventiseiesima edizione e sostenuto dal MiC – Direzione Generale Spettacolo e dalla Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, porta a Enna due appuntamenti imperdibili. Protagonista sarà la Compagnia Artemis Danza, diretta da Monica Casadei, che incanterà il pubblico con due spettacoli straordinari nel suggestivo scenario del Castello di Lombardia, i prossimi 3 e 4 agosto.

Il 3 agosto in scena “Nel blu Sa(n)Remo Danza”, un viaggio emozionale attraverso la canzone italiana. Le coreografie di Monica Casadei, interpretate dai danzatori di Artemis Danza, celebrano i capolavori dei grandi cantautori italiani. Un omaggio inedito che fonde danza, musica e memoria collettiva, ripercorrendo brani che hanno segnato intere generazioni.

Il 4 agosto, invece, andrà in scena “Il Circo di Fellini”. In occasione del trentennale dalla scomparsa del grande regista, lo spettacolo rende omaggio all’universo poetico di Federico Fellini. Tra trampolieri, roue cyr e giocoleria, la danza si intreccia con l’arte circense, accompagnata dalle musiche di Nino Rota. Uno spettacolo visionario, che trasporta il pubblico in un mondo onirico fatto di emozioni, colori e nostalgia felliniana.

Per informazioni 335 6560149 o info@aindartes.it. Gli spettacoli avranno inizio alle 21,15.