Enna, omaggio ai caduti delle Forze dell’Ordine: divieto di sosta in piazza Franzolin

Giorno 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti, l’amministrazione comunale di Enna deporrà un omaggio floreale ai caduti delle forze dell’Ordine presso il monumento di piazza Franzolin.

Per tale ragione, il Comando della Polizia Locale di Enna, con propria ordinanza n. 491 del 22/10/2025, ha disposto l’istituzione, dalle ore 08,00 alle ore 11.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, nella piazza Franzolin lungo il perimetro del Monumento ai Caduti delle Forze dell’Ordine e il lato degli stalli a sosta libera e ricarica veicoli elettrici lati, onde riservarvi la sosta ai mezzi istituzionali.

