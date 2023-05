Enna: oltre 260 persone assistite nel 2022 dall’Associazione Luciano Lama

Sono stati 557 i pacchi di generi di prima necessità distribuiti nel 2022 dall’Associazione regionale di Volontariato Ong Luciano Lama di Enna, che hanno dato un importante aiuto di sostentamento a 265 persone. Tutto ciò grazie al programma di aiuti europei agli indigenti (PO I FEAD) cui l’associazione Luciano Lama partecipa in qualità di organizzazione partner territoriale (OpT), provvedendo alla distribuzione di aiuti alimentari cofinanziati dal fondo di aiuti europei agli indigenti e all’erogazione di misure di accompagnamento per orientare e sostenere le persone in condizioni di bisogno.

